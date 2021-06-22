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Цены на недвижимость в Кемерове приблизились к новосибирским

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на недвижимость продолжают расти в Кемерове и Новосибирске, если такие темпы сохранятся, в 2023 году они сравняются, выяснили аналитики Центрального агентства недвижимости.

По данным за второй квартал 2021 года, средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске составила 80,8 тысячи рублей, в Кемерове – 57,5 тысячи рублей.

При этом стоимость растет неравномерно: с начала года средняя цена квартир в Новосибирске поднимается каждый месяц на 2%, а в Кемерове повышается на 3,2%.

«В Новосибирске изначально стоимость квадратного метра выше, чем в Кемерове, но цены в Кемерове растут гораздо быстрее. Разница темпа роста между городами в последние два года составляет 2,59% в пользу Кемерова. Если за следующие два года цены на недвижимость в Кемерове будут расти так же, то к третьему кварталу 2023 года догонят Новосибирск в цене», – прокомментировал представитель агенства Радослав Бузыцкий.

По данным аналитиков, росту цен на недвижимость способствуют «перегретый» рынок, продление госипотеки до 2022 года, рост стоимости стройматериалов и необходимого сырья.

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