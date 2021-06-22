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Самолет не смог покинуть Новосибирск из-за матерящегося дебошира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Красноярского края матерился и махал руками в самолете, пилот принял решение вернуться в новосибирский аэропорт Толмачево, сообщила пресс-служба сибирского транспортного управления полиции.

По данным ведомства, в дежурную часть доставили 40-летнего жителя Красноярского края, который матерился, махал руками и не реагировал на требования экипажа самолета до Нового Уренгоя прекратить так себя вести.

«В сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров», – говорится в сообщении.

В отношении авиадебошира составили протоколы о хулиганстве и невыполнении требований командира воздушного судна. Пассажиру грозят штраф или административный арест.

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