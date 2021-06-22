Дзюба красочно оценил результат сборной на Евро-2020

Капитан сборной России Артем Дзюба извинился перед болельщиками после поражения от датчан и признал, что сборная России «обкакалась».

«Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Мы все вместе проигрываем и выигрываем. Те, кто ждал этого, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Хотели отыграться, но получили третий, четвёртый голы.

Дания — соперник плюс-минус нашего уровня. Мы справлялись с длинными забросами. Но при счете 1:0 игра меняется. Любим приключения себе на жопу. Сегодня обкакались», — сказал он после матча Данией.

Россия проиграла Дании со счетом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.