НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Дзюба красочно оценил результат сборной на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
310 9
Фото: © РФС

Капитан сборной России Артем Дзюба извинился перед болельщиками после поражения от датчан и признал, что сборная России «обкакалась».

«Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Мы все вместе проигрываем и выигрываем. Те, кто ждал этого, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Хотели отыграться, но получили третий, четвёртый голы.

Дания — соперник плюс-минус нашего уровня. Мы справлялись с длинными забросами. Но при счете 1:0 игра меняется. Любим приключения себе на жопу. Сегодня обкакались», — сказал он после матча Данией.

Россия проиграла Дании со счетом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

Еще по теме
Россия покидает Евро-2020
Россия уступает Дании в первом тайме решающего матча на Евро-2020
ЧЕ по футболу: кто играет 22 июня
Зеленое и полосатое: как устроено футбольное поле
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Создателя крупнейшей новосибирской группы ВК задержали в Чаде
Новосибирцы попали в поликлинический коллапс
Перинатальный центр в Ангарске отдали под ковидный госпиталь
Дополнительные 2,5 млрд выделили на стройку «Арены Омск»
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Обсуждение (9)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия
Шотландия
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
21 июня 22:00
(МСК)
Финляндия 0
Бельгия 2
21 июня 22:00
(МСК)
Россия 1
Дания 4
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Vladimir Borisov — 82 балла
  • Александр Кучко — 82 балла
  • macfresh87 — 80 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Alaxel

Бандитская шпана перочинными ножичками пугает?

Uynachalnica

Не надоело за 21 год им интересоваться? И что он интересного еще может сказать, всем уже оскомину набил,...

pkv84

Россия буквально дрожит от страха от десятка беспилотников,того и глядишь скоро вернем Крым и будем на...

ifhbrjd

Так нет же производителей в России - есть две трубы и торгаши товарами из Китая.
Sibnet.Ru