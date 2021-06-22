Депутат в Бурятии устроил многолюдную свадьбу в разгар пандемии

Кадры с многолюдной свадьбы депутата Народного Хурала Бурятии (республиканский парламент) появились в соцсетях. Региональный Роспотребнадзор указал на недопустимость подобных мероприятий в разгар третьей волны коронавируса и пообещал провести расследование.

Третья волна коронавируса в Бурятии началась в июне. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю темп прироста заболевших составил 63%. В республике запрещены любые массовые мероприятия и банкеты. Но в субботу в соцсетях появилось видео с многолюдной свадьбы депутата Народного Хурала от КПРФ Тимура Нимаева.

Судя по сообщениям в социальных сетях на торжество в одном их банкетных залов собралось не менее 300 человек. Но сам депутат опроверг эту информацию, написав на своей странице в Facebook, что «в общей сложности собралось около 100 человек».

Роспотребнадзор сообщил, что в отношении предпринимателя, в банкетном зале которого провели торжество, проведут расследование и примут соответствующие решения.

«Такое беспечное поведение абсолютно недопустимо. Что организаторы, что предприниматель проявили абсолютное неуважение к своим землякам: к пациентам, которые стараются победить болезнь, к медицинским работникам, врачам-эпидемиологам», — отметил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Сам депутат заявил на своей странице в соцсети, что не жалеет о пышном торжестве и счастлив, что создал семью. Но, по его словам, если надзорные органы сочтут, что они виноват, он готов нести ответственность.