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Россия покидает Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная России проиграла сборной Дании со счетом 4:1 в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и отправляется домой.

Сборная Дании открыла счет на 38-й минуте. Нападающий Микель Дамсгор забил ударом из-за штрафной.

Во втором тайме Поульсен после ошибки Зобнина вышел один на один с Сафоновым и забил на 59-й минуте. На 70-й минуте Россия отыграла один мяч. Дзюба забил пенальти, который заработал Соболев.

За десять минут до конца матча Россия пропустила два мяча — от Кристенсена и Мелле и лишила себя шансов выйти в плей-офф с третьего места. 

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