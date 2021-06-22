Россия покидает Евро-2020

Сборная России проиграла сборной Дании со счетом 4:1 в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и отправляется домой.

Сборная Дании открыла счет на 38-й минуте. Нападающий Микель Дамсгор забил ударом из-за штрафной.

Во втором тайме Поульсен после ошибки Зобнина вышел один на один с Сафоновым и забил на 59-й минуте. На 70-й минуте Россия отыграла один мяч. Дзюба забил пенальти, который заработал Соболев.

За десять минут до конца матча Россия пропустила два мяча — от Кристенсена и Мелле и лишила себя шансов выйти в плей-офф с третьего места.