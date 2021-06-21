Известные актеры и музыканты исполнят «Реквием» в прямом эфире

Акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой
Отечественной войны, пройдет в прямом эфире телеканалов «Россия» и «Россия
24». Актеры, среди которых Сергей
Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов и Александр Петров исполнят «Реквием» композитора
Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского, сообщила пресс-служба
канала.
Прямая трансляция с акции Памяти начнется 22 июня в 04.00 (мск) в
эфире двух телеканалов «Россия» и «Россия 24» и трех
радиостанций – «Маяк», «Радио России», Вести FM.
На «Парящем мосту» у парка «Зарядье» под открытым небом
выступят знаменитые музыканты и драматические артисты. Прозвучит
«Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта
Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического
оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актеров
разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов.
В акции примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков,
Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар
Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и
Александр Рублёв. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей
Малахов.
Grossmeister38rusЭто хорошо. Значит на ужин лапша
UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
UynachalnicaКак там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
GladwinНе кажется что подсовывание лиц заведомо не собирающихся становиться депутатами в список, это обман избирателей?