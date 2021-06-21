Известные актеры и музыканты исполнят «Реквием» в прямом эфире

Акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, пройдет в прямом эфире телеканалов «Россия» и «Россия 24». Актеры, среди которых Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов и Александр Петров исполнят «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского, сообщила пресс-служба канала.

Прямая трансляция с акции Памяти начнется 22 июня в 04.00 (мск) в эфире двух телеканалов «Россия» и «Россия 24» и трех радиостанций – «Маяк», «Радио России», Вести FM.

На «Парящем мосту» у парка «Зарядье» под открытым небом выступят знаменитые музыканты и драматические артисты. Прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актеров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов.

В акции примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублёв. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.