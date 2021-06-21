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Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин констатировал обострение ситуации с распространением COVID-19 в некоторых регионах страны.

«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 17 378, до 5 334 204.

Путин также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%».

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

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Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...

Gladwin

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