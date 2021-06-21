Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин констатировал обострение ситуации с распространением COVID-19 в некоторых регионах страны.

«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 17 378, до 5 334 204.

Путин также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%».