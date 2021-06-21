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Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут в корне отличаться от предыдущих — они будут направлены на важнейшие секторам экономики и ударят по населению страны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Обычно мы ограничиваемся индивидуальными ограничительными мерами. Это объясняется тем, что экономические санкции затрагивают население, а мы пытаемся не наносить ущерб людям, которые ни в чем не виноваты», — цитирует РБК Борреля.

Но, по его словам, наступает момент, когда необходимо принимать более жесткие меры, «которые, к сожалению, затронут и население, поскольку белорусские власти не меняют свое поведение».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что под санкции подпадут производство и экспорт калия, «энергетический сектор и сфера финансовых услуг». «Мы не будем вводить санкции просто против отдельных физических лиц, мы введем секторальные санкции в тех экономических отраслях, которые имеют важное значение для Белоруссии», — сказал он.

Европарламент 10 июня принял резолюцию об усилении давления на белорусские власти. Европейские законодатели сочли задержание рейса Ryanair 23 мая 2021 года актом государственного терроризма и призвали Минск немедленно освободить Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, задержанных в минском аэропорту после посадки лайнера.

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