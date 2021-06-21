Возможность кроссовера вселенных Marvel и DC обрадовала фанатов

Режиссер «Стражей Галактики» и сиквела «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн обсудил с руководством студий Marvel и DC возможность масштабного кроссовера между двумя киновселенными.

Об этом Ганн рассказал одному из поклонников в Twitter, отвечая на вопрос о том, команда какой из киновселенных могла бы победить в столкновении на поле боя.

Режиссер ответил, что с интересом посмотрел бы на это, хотя он не является большим поклонников крссоверов.

«Я случайно поговорил об этом с сильными мира сего в Marvel и DC. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Я не думаю, что это вероятно, но и не думаю, что это невозможно. Тем не менее, просто постоянно видеть кроссоверы и мэшапы для меня менее очаровательно, чем сильная история», — цитирует режиссера Lenta.ru.

Ганн напомнил про серии комиксов «DC vs. Marvel» и «JLA/Avengers», изданные в 1996 и 2003 годах соответственно.