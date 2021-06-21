Windows 11 потребует подключения к интернету для установки

Новейшая операционная система Microsoft Windows 11 Home потребует подключения к интернету для завершения установки, узнали инсайдеры.

На подходящей к концу неделе в сеть утекла тестовая сборка следующей ОС Microsoft — Windows 11. Windows 11 Home потребует подключения к интернету для завершения установки, пишет Ixbt.com со ссылкой на инсайдеров.

Microsoft традиционно настаивает, чтобы пользователи входили в свои учетные записи Microsoft при настройке Windows 10 на новом устройстве, и осложняет пользователям возможность пропустить этот шаг.

Впрочем в Windows 10 можно было использовать простой обходной маневр — отключить кабеля Ethernet и выбрать вариант «У меня нет Интернета», чтобы продолжить «ограниченную настройку», которая позволяет настроить локальную учетную запись.

Но для пользователей Windows 11 Home такой обходной путь больше не срабатывает. Как видно на скриншотах, в версии Windows 11 Home отсутствует кнопка «У меня нет Интернета», тогда как в версии Windows 11 Pro она сохранилась, также отсутствует возможность создать локальную учетную запись.