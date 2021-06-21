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Опубликован новый тизер второго сезона «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ведьмак»

Актер Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту.

Видео он разместил на своей странице в Instagram. По духу ролик похож на аналогичный о Цири, в нем присутствуют символы, которые создатели предлагают разгадать зрителям.

Сериал основан на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Сообщалось, что во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах «Кровь эльфов», «Час Презрения», а также «Меч предназначения». В то же время подробности сюжета до сих пор неизвестны.

Ожидается, что 9 июля во время выставки WitcherCon озвучат какие-то детали как предстоящего проекта, так и анимационного приквела. Предполагается, что здесь же назовут дату премьеры.

Ранее сообщалось, что «Кошмар Волка» расскажет о прошлом героя, но также и отзовётся и в основном сериале. Речь идёт о поступках Весемира, которые повлияют на события на Континенте в период действия самого «Ведьмака».

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