Синоптики дали новосибирцам неутешительный прогноз

Неделя в Новосибирске будет прохладной и дождливой, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прогноз погоды у нас неутешительный на все трое суток. Дожди разной интенсивности, от небольших до умеренных», – рассказала синоптик.

По ее словам, температура в ближайшие дни будет ниже климатической нормы. Ночами – 8-10 градусов, днем во вторник – 15-17, в среду – 16-18, в четверг – 17-19 градусов.

«К нам смещаются циклоны с Северного Урала через Салехард, Омск, Барабинск. Несут к нам такой прохладный влажный воздух с большим влагозапасом, облачность. Грозы, конечно, возможны, но они будут очень редкие», – описала процесс собеседница.

В пятницу, добавила Виноградова, над нами еще будет находиться циклон, в субботу днем также будет не теплее 20 градусов. В воскресенье возможно небольшое потепление, но также не более, чем на пару градусов.