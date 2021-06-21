Птенцов сокола балобана впервые в России изъяли из гнезд

Группа орнитологов Российской сети изучения охраны пернатых хищников полностью изъяли из трех гнезд сибирского обыкновенного балобана — редкого подвида хищных птиц — птенцов особого фенотипа (окраски), сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Птенцы отправятся в питомник редких видов хищных птиц «Витасфера» в Подмосковье и сформируют маточное поголовье сибирского обыкновенного балобана (Falco cherrug cherrug), чьи птенцы через два-три года будут высажены в гнезда диких птиц Сибири и пополнят дикую популяцию редких птиц.

Так орнитологи планируют сохранить уникальный генофонд сибирского балобана обыкновенного, практически исчезнувшего в природе России. По данным Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, численность сибирского обыкновенного сокола балобана с 1999 по 2011 годы сократилась в России на 70%, а к 2020 году в природе осталось лишь три известных пары в заповеднике «Хакасский».

«Чтобы сохранить уникальный генофонд сибирского балобана обыкновенного осталась одна возможность — сохранить птиц в искусственных условиях, а через два-три года высаживать птенцов, появившихся в неволе в гнеда диких птиц. естественные гнезда, используя успешный опыт реинтродукции алтайского подвида балобана», — сказал директор ООО «Сибирский экологический центр» Эльвира Николенко.

За пять лет в рамках проекта 65 птенцов алтайского балобана, появившиеся на свет в питомнике, высажены и выращены в гнездах диких соколов балобанов. Во время забора птенцов сибирского балобана орнитологи также высадили в гнезда четырех «алтайцев» из питомника.

«Ни один питомник птиц в мире не выводит генетически чистых птенцов сибирского обыкновенного балобана, потому что в неволе отсутствует маточное поголовье птиц, просто некому выводить птенцов. В то же время в последние двадцать лет спрос арабских сокольников на сибирского балобана привел к тотальному сокращению редких птиц в последнем анклаве вида — северных степных котловинах Алтае-Саянского экорегиона», — научный руководитель проекта и лидер Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин.