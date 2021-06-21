Продолжение сериала «Год культуры» покажут в 2022 году

Съемки второго сезона сериала «Год культуры» с Федором Бондарчуком завершились, премьера новых серий ожидается в 2022 году, сообщила в понедельник пресс-служба канала ТНТ.

В первом сезоне чиновника минобразования Виктора Сычева на прямой линии с президентом обвинили в непрофессионализме и запущении региональных вузов. Его «врагом» стала преподаватель из Верхнеямска Софья Белозерова. Для Сычева ее претензии обернулись переводом из министерства на должность руководителя кафедры словесности в верхнеямском вузе.

По сюжету второго сезона герой Бондарчука готовится к обещанному повышению, но внезапно узнает, что не до конца искупил свою вину за неудобный вопрос президенту на прямой линии от Белозеровой. Поэтому чиновник снова отправляется в Верхнеямск, где за время его отсутствия многое изменилось.

Первый сезон вышел на ТНТ в феврале 2019 года и стал лидером прайма. Главные роли в сериале «Год культуры» сыграли Федор Бондарчук, Риналь Мухаметов и Мария Ахметзянова, а также Ольга Медынич, Александр Обласов, Александр Яценко.