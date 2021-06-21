Археологи приступили к раскопкам в Хакасии и на Алтае

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН приступили к работе в Хакасии, на Алтае и Новосибирской области, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы НИИ.

«Институт археологии и этнографии уже начал работу на курганных могильниках в Хакасии, в Денисовой пещере на Алтае и на памятниках в Венгеровском районе Новосибирской области», — отметила представитель пресс-службы.

Курганный могильник в Хакасии относится к тагарской культуре эпохи бронзы и раннего железа. Размер кургана и камней определялся знатностью погребенного. Высота самых больших камней достигает почти 7 метров. Возраст могильника — более 2 тысяч лет.

Денисова пещера — природный и исторический памятник. Находится в Алтайском крае. Знаменита тем, что в конце прошлого века в ней нашли два зуба, которые не принадлежали Homo sapiens или неандертальцам. По останкам ученые сделали предположение, что это вид вымершего человека — денисовца, жившего более 40 тысяч лет назад.