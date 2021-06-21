АвтоВАЗ будет выпускать Lada намного дороже 1 млн рублей

АвтоВАЗ в течение пяти лет запустит производство моделей Lada в более высоком ценовом сегменте — автомобили будут стоить больше, чем 1 миллион рублей, сообщил президент автоконцерна Николя Мор.

«Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», — сказал Мор.

По его словам, новые модели будут стоить значительно дороже, чем 1 миллион рублей. Цикл обновления модельного ряда займет пять лет — с 2023 по 2026 год.

АвтоВАЗ оставит в линейке модели низкого ценового сегмента. «Сегодня самая дешевая Lada Granta начинается от 570 тысяч рублей. И для того, чтобы сохранить эту доступную цену, возможно, мы сохраним производства текущей Granta на более длительный срок, как это было Lada Priora в свое время», — отметил Мор.