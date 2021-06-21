НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ будет выпускать Lada намного дороже 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ в течение пяти лет запустит производство моделей Lada в более высоком ценовом сегменте — автомобили будут стоить больше, чем 1 миллион рублей, сообщил президент автоконцерна Николя Мор.

«Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», — сказал Мор.

По его словам, новые модели будут стоить значительно дороже, чем 1 миллион рублей. Цикл обновления модельного ряда займет пять лет — с 2023 по 2026 год.

АвтоВАЗ оставит в линейке модели низкого ценового сегмента. «Сегодня самая дешевая Lada Granta начинается от 570 тысяч рублей. И для того, чтобы сохранить эту доступную цену, возможно, мы сохраним производства текущей Granta на более длительный срок, как это было Lada Priora в свое время», — отметил Мор.

Тема: Русские машины
Lada Largus и XRay получили удешевленные версии
Ротенберг разработает российский электромобиль для гонок
Lada Niva Travel начали продавать еще в одной стране Европы
Lada потребовали более частого техобслуживания
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
«Ковидные» госпитали Бурятии заполнились почти на 100%
Синоптики дали новосибирцам неутешительный прогноз
Птенцов сокола балобана впервые в России изъяли из гнезд
Археологи приступили к раскопкам в Хакасии и на Алтае
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Ольга Бузова выпустила новый трек «Завязывай»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
21 июня 19:00
(МСК)
Украина
Австрия
21 июня 19:00
(МСК)
С. Македония
Нидерланды
Весь календарь
Последние матчи
20 июня 19:00
(МСК)
Италия 1
Уэльс 0
20 июня 19:00
(МСК)
Швейцария 3
Турция 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Александр Кучко — 71 балл
  • macfresh87 — 69 баллов
  • лис67 — 69 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
37
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
23
Кремль сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным
Sibnet.Ru