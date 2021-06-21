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Врачи дали положительный прогноз в лечении МакSим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

Искусственная кома потребовалась певице МакSим для более эффективного лечения, врачи дают положительные прогнозы по состоянию здоровья артистки, сообщили ее представители.

«Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, соответственно, врачом было принято решение ввести ее в медикаментозный сон для более эффективного прочищения легких. Она молодая, крепкая — прогнозы положительные», — цитирует представителя певицы Telegram-канал Super.

МакSим в субботу ввели в искусственную кому. Певица заболела 11 июня, а через два дня ее госпитализировали с пневмонией. Все тесты на коронавирус, которые делала артистка, оказались отрицательными.

Ранее сборная России по футболу пожелала певице здоровья, а хоккейный клуб «Спартак» предложил любую помощь, которая потребуется для выздоровления МакSим.

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