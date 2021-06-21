Spotify запустил аналог соцсети Clubhouse

Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске аналога социальной сети Clubhouse — Spotify Greenroom, сообщает пресс-служба сервиса.

По своей функциональности Spotify Greenroom полностью копирует Clubhouse. Пользователи сервиса смогут создавать и подключаться к уже созданным голосовым чатам для общения друг с другом.

Есть возможность создавать просто комнаты для общения между друзьями, а также тематические чаты для обсуждения определенных интересов. В сервисе будет доступен поиск комнат, приводит «Популярная механика» сообщение Spotify.

Важной особенностью Spotify Greenroom является то, что пользователям не нужно проходить регистрацию в сервисе, достаточно лишь войти в приложение, используя информацию своего аккаунта в Spotify.

Кроме того, Spotify планирует создать фонд поддержки авторов контента, который поможет им монетизировать свое творчество. Spotify Greenroom уже доступен в 135 странах на платформах iOS и Android.

Моду на голосовые чаты запустил Clubhouse, который стал популярен в начале 2021 года после того, как медийные личности, включая Илона Маска, обратили внимание на новый сервис.