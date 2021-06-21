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Инфекционист назвал причины заражения COVID после прививки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков назвал причины, по которым привитые от коронавируса люди все равно заболевают.

«Причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной. Во-вторых, вакцина – сложный иммунномодулирующий препарат, поэтому, конечно, реакция организма может отличаться», – цитирует Позднякова пресс-служба компании.

По словам инфекциониста, ученые и производители вакцины изначально говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту, она, скорее, направлена на то, чтобы сократить количество летальных случаев и тяжелых последствий заболевания.

«По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс», – сказал Поздняков.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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