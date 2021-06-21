ВМФ России впервые устроил учения в центре Тихого океана

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и морская авиация впервые в истории проводят учения в центральной части Тихого океана, сообщает пресс-служба Минобороны.

Маневры проходят в районе, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курильских островов.

В учениях задействовали до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В них, в частности, участвуют флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также подводная лодка, уточнили РИА Новости в военном ведомстве.

К маневрам также привлекли противолодочные самолеты морской авиации Ту-142М3, совершившие 14-часовой полет общей дальностью 10 тысяч километров. Всего в учениях участвуют 20 летательных аппаратов, кроме Ту-142М3, это противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.

Корабли и самолеты отработали ряд задач, в частности, уничтожение авианосной ударной группы условного противника. Кроме того, корабли вместе с морской авиацией нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам врага.