Жара установится в Забайкалье

На предстоящей неделе погоду Забайкалья будет определять теплая воздушная масса. В большинстве районов днем столбик термометра достигнет 31 градуса тепла, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

На протяжении недели в Забайкалье ожидается погода преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

Температура днем во вторник от 24 до 29 градусов тепла в среду станет еще теплее — столбик термометра поднимется до 31 градуса, и только при облачности похолодает до 26 градусов. В четверг в большинстве районов воздух прогреется до 32 градусов выше нуля.

Ночью во вторник от 7 до 12 градусов, при прояснении от 2 градусов выше нуля. В среду и четверг будет немного теплее — до 14 градусов и только по северным районам температура не превысит 3 градусов тепла.