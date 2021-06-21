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Жара установится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Девочка умывается в фонтане в жару
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

На предстоящей неделе погоду Забайкалья будет определять теплая воздушная масса. В большинстве районов днем столбик термометра достигнет 31 градуса тепла, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

На протяжении недели в Забайкалье ожидается погода преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

Температура днем во вторник от 24 до 29 градусов тепла в среду станет еще теплее — столбик термометра поднимется до 31 градуса, и только при облачности похолодает до 26 градусов. В четверг в большинстве районов воздух прогреется до 32 градусов выше нуля.

Ночью во вторник от 7 до 12 градусов, при прояснении от 2 градусов выше нуля. В среду и четверг будет немного теплее — до 14 градусов и только по северным районам температура не превысит 3 градусов тепла.

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