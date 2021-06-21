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Подростка в Томске поймали за поджог ретро-автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Opel 1969 года выпуска сгорел в томском парке ретро-автомобилей, полиция задержала за поджог 15-летнего местного жителя.

Утром в воскресенье на выставке ретро-автомобилей в Северном парке произошел пожар. Сгорел Opel 1969 года выпуска. Происшествие попало на видео.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено подозреваемое лицо 2006 года рождения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, подозреваемого удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что подростков в момент ЧП рядом с машиной было несколько. Детали произошедшего устанавливаются.

«Назначена пожаро-техническая и физико-химическая экспертизы, также устанавливаются причастные лица», – добавило томское управление полиции.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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