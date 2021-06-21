Подростка в Томске поймали за поджог ретро-автомобиля

Opel 1969 года выпуска сгорел в томском парке ретро-автомобилей, полиция задержала за поджог 15-летнего местного жителя.

Утром в воскресенье на выставке ретро-автомобилей в Северном парке произошел пожар. Сгорел Opel 1969 года выпуска. Происшествие попало на видео.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено подозреваемое лицо 2006 года рождения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, подозреваемого удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что подростков в момент ЧП рядом с машиной было несколько. Детали произошедшего устанавливаются.

«Назначена пожаро-техническая и физико-химическая экспертизы, также устанавливаются причастные лица», – добавило томское управление полиции.