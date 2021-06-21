Новосибирцы похвастались добрыми руководителями

Новосибирск оказался в числе тех крупных городов РФ, где руководителей в организациях чаще всего называют либеральными и мягкими, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы и/или постоянную работу, из всех округов страны. Выяснилось, что строгих и авторитарных начальников больше всего в Самаре, Воронеже, Екатеринбурге.

Мягкими и либеральными чаще называли своих руководителей сотрудники из Новосибирска (63% опрошенных), Челябинска, Казани, Ростова-на-Дону и Волгограда.

«Большинство россиян (72%) уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. По их наблюдениям, слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу нередко создает стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах», – сказано в сообщении.