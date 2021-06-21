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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы похвастались добрыми руководителями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск оказался в числе тех крупных городов РФ, где руководителей в организациях чаще всего называют либеральными и мягкими, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы и/или постоянную работу, из всех округов страны. Выяснилось, что строгих и авторитарных начальников больше всего в Самаре, Воронеже, Екатеринбурге.

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Мягкими и либеральными чаще называли своих руководителей сотрудники из Новосибирска (63% опрошенных), Челябинска, Казани, Ростова-на-Дону и Волгограда.

«Большинство россиян (72%) уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. По их наблюдениям, слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу нередко создает стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах», – сказано в сообщении.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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