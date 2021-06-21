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Массовые мероприятия отменили в Новосибирской области до октября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти продлили масочный режим в Новосибирской области до 30 сентября, а также запрещены все массовые мероприятия, сообщает правительство региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что необходимо исключить подготовку и проведение любых мероприятий с массовым участием людей – в том числе мероприятий, проводимых на улице.

Спортивно-массовые мероприятия должны проходить без зрителей, по возможности, их сроки надо перенести. При необходимости провести какое-либо массовое или торжественное мероприятие в закрытом помещении – делать это надо со строгим соблюдением мер санитарной безопасности, социальной дистанции и масочного режима, с заполнением зала не более 50% от общей вместимости. 

Это касается абсолютно всех мероприятий, запланированных ранее, включая празднование дня Новосибирска. До 30 сентября включительно в регионе будут сохранены действующие ограничительные и санитарно-профилактические меры.


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Новосибирск #Местная власть #Здоровье
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