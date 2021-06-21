Глава Бурятии объяснил критерии оценки его работы на примере котят

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, почему руководитель региона не имеет права «задавить котенка», и какими критериями руководствуются жители при оценке его работы.

По словам Цыденова, до назначения на должность главы Бурятии он работал в бизнесе, на производстве, в министерстве транспорта РФ, где результаты измеряют тоннами, километрами, миллионами. Но результат работы руководитель региона люди оценивают по-другому.

«Тут важно, понравилось-не понравилось людям. Ты можешь что-то построить на миллиард и случайно задавить котенка. И это крест на всем, что ты до этого делал», — цитирует «Эксперт» Цыденова.

Эмоции людей контролировать сложно, признался глава республики. Каждый, выходят с работы, сталкивается с результатом работы власти — оценивая качество дорог, доступность общественного транспорта и детских садов, цены в магазинах и так далее.

«Это абсолютно бесконечный процесс. Даже если хорошо все сделал, это работает несколько дней, не недели, не месяцы! И потом нужно опять показывать результат, потому что человек опять вышел с работы и столкнулся с новой действительностью», — резюмировал он.

Цыденов в 2017 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Бурятии. До этого момента занимал должность замминистра транспорта РФ. В сентябре 2017 года был избран руководителем региона.