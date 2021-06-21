НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глава Бурятии объяснил критерии оценки его работы на примере котят

Источник:
"Эксперт"
123 0
Глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов
Фото: © пресс-служба правительтсва Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, почему руководитель региона не имеет права «задавить котенка», и какими критериями руководствуются жители при оценке его работы.

По словам Цыденова, до назначения на должность главы Бурятии он работал в бизнесе, на производстве, в министерстве транспорта РФ, где результаты измеряют тоннами, километрами, миллионами. Но результат работы руководитель региона люди оценивают по-другому.

«Тут важно, понравилось-не понравилось людям. Ты можешь что-то построить на миллиард и случайно задавить котенка. И это крест на всем, что ты до этого делал», — цитирует «Эксперт» Цыденова.

Эмоции людей контролировать сложно, признался глава республики. Каждый, выходят с работы, сталкивается с результатом работы власти — оценивая качество дорог, доступность общественного транспорта и детских садов, цены в магазинах и так далее.

«Это абсолютно бесконечный процесс. Даже если хорошо все сделал, это работает несколько дней, не недели, не месяцы! И потом нужно опять показывать результат, потому что человек опять вышел с работы и столкнулся с новой действительностью», — резюмировал он.

Цыденов в 2017 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Бурятии. До этого момента занимал должность замминистра транспорта РФ. В сентябре 2017 года был избран руководителем региона.


Еще по теме
Массовые мероприятия отменили в Новосибирской области до октября
Замгубернатора Кузбасса написал стихотворение про масочный режим
Глава Бурятии похвастался особенными вертолетами для Арктики
Иск Коновалова к Леонтьеву пошел на следующий судебный «круг»
смотреть все
Бурятия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подростка в Томске поймали за поджог ретро-автомобиля
Новосибирцы похвастались добрыми руководителями
Массовые мероприятия отменили в Новосибирской области до октября
Новосибирский зоопарк показал видео крошечных волчат
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Ольга Бузова выпустила новый трек «Завязывай»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
21 июня 19:00
(МСК)
Украина
Австрия
21 июня 19:00
(МСК)
С. Македония
Нидерланды
Весь календарь
Последние матчи
20 июня 19:00
(МСК)
Италия 1
Уэльс 0
20 июня 19:00
(МСК)
Швейцария 3
Турция 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Александр Кучко — 71 балл
  • macfresh87 — 69 баллов
  • лис67 — 69 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
37
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
20
Байден заявил о страхе России стать «Верхней Вольтой с ракетами»
Sibnet.Ru