МЧС Забайкалья предупредило о вероятности новых подтоплений

Сотрудники МЧС предупредили, что в ближайшие сутки на реке Шилка ожидается резкий подъем воды, под угрозой подтопления окажутся пять населенных пунктов.

В Забайкалье из-за обильных осадок продолжается подтопления. По данным правительства на утро понедельника, в восьми муниципальных районах и в 23 населенных пунктах подтоплено 298 жилых домов, 681 приусадебный участок, разрушено девять деревянных мостов, затоплено 10 участков автодорог.

Согласно информации, поступившей Забайкальского гидрометцентра, в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Онон ожидается резкий подъем уровня воды, уровень приблизится к опасной отметке и может ее превысить. Под угрозу подтопления попадают населенные пункты: Холбон, Мирсаново, Казаново, Шилка, Митрофаново.

Спасатели призывают жителей к бдительности. При угрозе подтопления людям рекомендовали: очистить от мусора водосборы, освободить подвалы, вывести животных и птиц в безопасное место, составить перечень документов и личных вещей, уложить в рюкзак необходимые теплые вещи и запас продуктов питания и воды на двое суток.