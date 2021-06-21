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МЧС Забайкалья предупредило о вероятности новых подтоплений

Источник:
Sibnet.ru
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Подтопленные дома в Забайкалье
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Сотрудники МЧС предупредили, что в ближайшие сутки на реке Шилка ожидается резкий подъем воды, под угрозой подтопления окажутся пять населенных пунктов.

В Забайкалье из-за обильных осадок продолжается подтопления. По данным правительства на утро понедельника, в восьми муниципальных районах и в 23 населенных пунктах подтоплено 298 жилых домов, 681 приусадебный участок, разрушено девять деревянных мостов, затоплено 10 участков автодорог.

Согласно информации, поступившей Забайкальского гидрометцентра, в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Онон ожидается резкий подъем уровня воды, уровень приблизится к опасной отметке и может ее превысить. Под угрозу подтопления попадают населенные пункты: Холбон, Мирсаново, Казаново, Шилка, Митрофаново.

Спасатели призывают жителей к бдительности. При угрозе подтопления людям рекомендовали: очистить от мусора водосборы, освободить подвалы, вывести животных и птиц в безопасное место, составить перечень документов и личных вещей, уложить в рюкзак необходимые теплые вещи и запас продуктов питания и воды на двое суток.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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