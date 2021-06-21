Водителям простят некоторые поломки авто

Минэкономразвития раскритиковало проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей будут штрафовать на месте инспекторы ГИБДД.

ГИБДД разработала дополнения к ПДД, где значительно расширен список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, а при выявление нарушения будет наказываться минимум штрафом в 500 рублей.

Минэкономразвития сочло «необоснованными» штрафы за нефункционирующую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отрицательный отзыв, который дало ведомство.

Такие неисправности, как утверждают в министерстве, напрямую не создают угрозу безопасности дорожного движения, а положения проекта документа «избыточны» и вызывают «необоснованные расходы».

Кроме того, необходимо исключить проверку «эффективности торможения», так как для этого требуются специальные роликовые стенды, а также досмотр света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1% и специальный прибор).