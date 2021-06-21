Луток прилетел впервые в «Шушенский бор»

Водоплавающая птица — луток впервые появилась на территории нацпарка «Шушенский бор», сообщает пресс-служба парка.

Впервые на территории национального парка зарегистрирован луток (Mergus albellus). Одиночную птицу (самку) сфотографировал на Майском водохранилище в районе устья реки Таловка старший госинспектор Сергей Чумаков.

Луток – небольшая водоплавающая птица, представитель семейства утиных, самый маленький из крохалей. Самец весной имеет преимущественно белое оперение с черной спиной. Самки, перелинявшие самцы и молодые птицы, серые с белым брюшком и белыми щеками, коричневой шапочкой. Гнездовой ареал лутка охватывает таежную и лесотундровую зону Евразии.

В Красноярском крае – это немногочисленная утка северной и средней тайги, в южной тайге очень редок. Для национального парка в целом – это очень редкий пролетный по долине Енисея вид.