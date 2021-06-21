Мощный ливень затопил Красноярск

Сильный ливень затопил улицы Красноярска, при этом ливневой канализацией в городе оснащены только 15% дорог, дождь продолжится в понедельник, сообщает мэрия города.

В Красноярске в воскресенье прошел сильный ливень. Ливневой канализацией оснащены около 15% городских дорог. Поэтому город превратился в большую лужу.

Уже во время сильного залпового дождя откачивающая техника начала работать на самых сложных участках, где нет ливневой канализации. На улицы выведена вся имеющаяся техника для откачки воды. Коммунальные службы будут работать до тех, пока не откачают воду на всех проблемных участках дорожной сети города. Как дождь закончится, будут проводиться работы по ликвидации насосов.

«Одни из самых проблемных участков — проспект Мира, ул. 78 Добровольческой бригады, ул. Партизана Железняка. На улице П. Железняка сейчас раздвигают бетонные блоки, которые препятствуют уходу воды, поэтому в ближайшее время ситуация там нормализуется.

Техника работает на Брянской и 2ой Брянской, там ликвидируют последствия схода грунта на проезжую часть», — сообщила мэрия города.

По данным Среднесибирского Гидрометцентра в понедельник в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 18-23 метров в секунду.