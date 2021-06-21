Сергея Лазарева напугала погода в Кемерове

Певец Сергей Лазарев приехал в Кемерово с концертом, но оказался свидетелем сильнейшего ливня и сравнил погоду с адом.
«Ну как бы коллапс. Просто жесть, что творится. Настоящий ад. Приехали в Кемерово…» — сказал Лазарев в сториз Instagram, снимая ливень из окна одного из кафе на набережной города.
Лазарев выступил в Кемерове в воскресенье, 20 июня, с программой «N TOUR». После шоу певец опубликовал в Instagram отзывы о зрителях, написав «Кемерово! Вы крутые».
Сейчас Сергей Лазарев гастролирует по городам Сибири. 21 июня он выступит в Томске, 22 июня запланирован концерт в Новосибирске, 24 июня — в Красноярске, а 26 июня — в Иркутске.
Иркут 69Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...
UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
Grossmeister38rusЭто хорошо. Значит на ужин лапша
UynachalnicaКак там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...