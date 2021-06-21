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Сергея Лазарева напугала погода в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Klausvienresh / CC BY-SA 4.0

Певец Сергей Лазарев приехал в Кемерово с концертом, но оказался свидетелем сильнейшего ливня и сравнил погоду с адом.

«Ну как бы коллапс. Просто жесть, что творится. Настоящий ад. Приехали в Кемерово…» — сказал Лазарев в сториз Instagram, снимая ливень из окна одного из кафе на набережной города.

Лазарев выступил в Кемерове в воскресенье, 20 июня, с программой «N TOUR». После шоу певец опубликовал в Instagram отзывы о зрителях, написав «Кемерово! Вы крутые».

Сейчас Сергей Лазарев гастролирует по городам Сибири. 21 июня он выступит в Томске, 22 июня запланирован концерт в Новосибирске, 24 июня — в Красноярске, а 26 июня — в Иркутске.

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