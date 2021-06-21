Стартовали съемки сериала «За семью печатями» для канала «Россия»

Съемки многосерийной драмы «За семью печатями» стартовали в Ростове-на-Дону и Таганроге, сериал расскажет о судьбе двух сестер, которые лишились родителей.

По сюжету в детстве Кристину предала родная сестра Анна. После гибели их родителей она стала главой семьи и приняла решение отдать Кристину в детский дом. Но однажды она снова вторгается в жизнь Кристины с неожиданным предложением, и все переворачивается с ног на голову. Кристине предстоит встать во главе семейного бизнеса и выяснить кому из своих «чужих родных» она может доверять, а кого ей стоит опасаться.

Роль Кристины исполнит актриса Софья Синицына, а ее сестру Анну сыграет Алена Бабенко. Главные мужские роли достались Сергею Астахову и Владимиру Фекленко. Режиссером сериала выступит Андрей Селиванов, известный зрителям канала по сериалам «Незабытая», «Виктория», «Склифосовский» и другим.

Сериал выйдет на канале «Россия», дата премьеры пока не сообщается.