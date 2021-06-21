Комедийный сериал «Засланец из космоса» вышел в Wink

«Засланец из космоса», признанный зрителями одним из лучших сериалов, можно посмотреть в видеосервисе Wink.

По сюжету пришелец, прибывший на Землю с целью уничтожения планеты, вселяется в тело доктора Гарри Вендершпигля. Все было бы хорошо, но один 9-летний мальчик по неведомой причине видит «Гарри» насквозь. Да и от миссии инопланетянин с каждым днем все больше отдаляется, отвлекаясь на новых земных друзей, их проблемы и просто земные радости.

Сериал «Засланец из космоса» входит в топ-250 лучших сериалов «КиноПоиска», рейтинг ленты IMDb: 8.20. Главные роли в комедии исполнили Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд.

Посмотреть сериал «Засланец из космоса»можно в видеосервисе Wink за 7 рублей, подключив подписку «Оптимальный» на 24 часа или за 179 рублей при подключении этой же подписки на месяц.