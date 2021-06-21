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США пригрозили Китаю за сокрытие данных о коронавирусе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозили Китаю изоляцией, если Пекин не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса.

«Поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда коронавирус взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества», — цитируют РИА Новости Салливана.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятной».

В документе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения «прозрачного и независимого» расследования.

В последнее время в СМИ и западных странах вновь звучат заявления о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом не исключают версии распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории. Американская разведка допускает две версии происхождения вируса — при передаче человеку от животного и из лаборатории.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

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COVID19 #Новости COVID19 #Мир
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Uynachalnica

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Grossmeister38rus

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