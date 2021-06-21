США приготовили новые санкции против России

Вашингтон готовит новые санкции против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, США демонстрируют, что не будут смягчать удары, «когда речь идет о реагировании на пагубные действия России». «Санкции будут, как только мы разработаем пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели. Когда мы это сделаем, мы введем новые санкции», — добавил Салливан.

Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.