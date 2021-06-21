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Нужна одна победа: Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»
Победа над Финляндией дала сборной России возможность продолжить борьбу за выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020. В понедельник, 21 июня, российских футболистов ждет последний матч в группе — против сборной Дании, и хотелось бы верить, что не последний на Евро-2020. Только победа гарантирует «нашим парням» 1/8 финала.

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе B. Бельгия лидирует с шестью очками, также три очка заработала Финляндия. Дания проиграла два предыдущих матча и не заработала ни одного очка.

Начало матча Россия — Дания по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция на Первом канале

«Россия играет хорошо, когда ей нужно»

«Если не можешь победить Россию — значит, не заслуживаешь попадания в плей-офф», — сделал несколько провокационное заявление нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен.

Но главный тренер датчан Каспер Юльманн назвал Россию достойным соперником. «Россия играла по разным схемам последние 15 матчей, и это одна из команд, которые сложнее всего понять», — отметил он, добавив, что Россия умеет хорошо играть, когда ей это нужно.

«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому. Мы готовы бороться с ними и будем придерживаться своей тактики. Все понимают, что у нас будет немного моментов, так что нужно постараться выжать из них максимум», — высказался о предстоящем матче полузащитник сборной России Далер Кузяев.

В пользу датской «Алой гвардии» будет играть то, что матч пройдет в Дании, а российским болельщиками туда путь заказан. Но главный тренер российской сборной Станислав Черчесов не считает это проблемой: «Мы не используем слово "проблема" последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим справиться».

Расклады на плей-офф

Победа гарантирует российской сборной выход в плей-офф. В случае ничьей «нашим парням» будет нужно, чтобы финны не обыграли Бельгию. Что, впрочем, маловероятно. Финляндия — дебютант чемпионата, а Бельгия на сегодня считается сильнейшей в мире.

В случае минимального поражения от Дании у подопечных Черчесова останется шанс на третье место в группе, но только при условии проигрыша финнов в матче с бельгийцами. Тогда у России, Дании и Финляндии будет по три очка и считать придется мячи.

Поражение в матче с Данией с разницей в два гола или крупнее — гарантированно приведет Россию к вылету.

Букмекеры видят фаворитом сборную Дании, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.67, на победу России — с коэффициентом 5.15, на ничью — 4.3.

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Иркут 69

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Uynachalnica

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