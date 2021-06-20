Кофе оказалось очень вредно сочетать со сладостями

Кофе часто пьют с десертом, но сладкое с этим напитком не сочетаются, предупредил специалист по снижению веса клиники «Борменталь» Павел Исанбаев.

«Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи», — приводит РИА Новости слова Исанбаева.

Он отметил, что кофе часто пьют со сладким: с сахаром, десертом. Но сладкое и кофе не сочетаются. Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. В норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил, бодрости. Затем действие кофеина заканчивается, и возвращается «нормальное» состояние.

«Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость», — пояснил он.

По его словам, у кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма. «Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием», — отметил Исанбаев.