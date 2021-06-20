Российская армия получит первую партию бронемашин «Напарник»

Первая партия из 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения «Напарник» семейства «Тайфун» поступит в российские войска в 2021 году, сообщил представитель Минобороны России.

По словам главного конструктора «Ремдизеля» Игоря Зараховича, машина «Напарник» создана на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». «"Напарник" — это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн», — приводит ТАСС его слова.

Также Минобороны РФ в этом году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза» семейства «Тайфун». Они предназначены для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя.

Бронирование «Линзы» обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков.