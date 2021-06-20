Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского с НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации, заявил бывший посол США Джон Хербст.

Лидеры НАТО встретились в понедельник. Они поддержали право Украины и Грузии на присоединение и подчеркнули, что потенциальным членам необходимо продолжать реформы, но при этом не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.

По мнению Хербста, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Зеленский заявил, что Киев заслуживает быть полноправным членом альянса «среди мощных стран». Он добавил, что в отношениях с НАТО Украина выбрала политику желанного гостя.

В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и ЕС в конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, которые имеют статус партнера организации с расширенными возможностями. Тем не менее эксперты считают, что государство не сможет претендовать на полноценное членство в ближайшие 20 лет.