Академик РАН призвал вакцинированных избегать перегрева

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан, в том числе вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», — сказал Гинцбург ТАСС.

Отвечая на вопрос, можно ли после вакцинации купаться в водоемах, ученый отметил, что никаких противопоказаний нет, главное — не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу.

«Если люди просто купаются, плескаются, окунаются — сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически. А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», — отметил академик.