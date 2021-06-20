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Академик РАН призвал вакцинированных избегать перегрева

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан, в том числе вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», — сказал Гинцбург ТАСС.

Отвечая на вопрос, можно ли после вакцинации купаться в водоемах, ученый отметил, что никаких противопоказаний нет, главное — не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу.

«Если люди просто купаются, плескаются, окунаются — сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически. А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», — отметил академик.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

-Керя-

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