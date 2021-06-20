Врач дал советы, как правильно отдыхать

Отдыхающим во время отпуска нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым, посоветовал врач Андрей Тяжельников.

«Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», -рассказал РИА Новости Тяжельников.

По его словам, «обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха».

Согласно исследованиям, опубликованным ранее, этом году россияне не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.