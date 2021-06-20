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Врач дал советы, как правильно отдыхать

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Отдыхающим во время отпуска нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым, посоветовал врач Андрей Тяжельников.

«Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», -рассказал РИА Новости Тяжельников.

По его словам, «обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха».

Согласно исследованиям, опубликованным ранее, этом году россияне не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.

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Жизнь #Здоровье #Туризм
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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

-Керя-

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