Врач дал советы, как правильно отдыхать

Отдыхающим во время отпуска нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым, посоветовал врач Андрей Тяжельников.
«Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», -рассказал РИА Новости Тяжельников.
По его словам, «обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха».
Согласно исследованиям, опубликованным ранее, этом году россияне не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.
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UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
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-Керя-Воровство Враньё Предательство