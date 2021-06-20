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Половина клиентов банков оформила кредитки «на всякий случай»

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне стали чаще оформлять кредитные карты в 2021 году «на всякий случай» — такую причину назвал почти каждый второй клиента банка, говорится в исследовании «Райффайзенбанка».

По данным опроса, 45% россиян берут кредитку «на всякий случай», в прошлом году лишь 36% так делали. При этом стало меньше граждан, открывающих кредитные карты ради бонусов и кешбэком в этом году таких 44%, тогда как в 2020 году их было 48%, приводят «Известия» результаты исследования.

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Тех, кто пользуется одной картой, а остальные забыли закрыть, согласно опросу, 5% против 9% в прошлом году. Доля граждан с разными валютами на кредитках составила 3%.

За год изменились причины для открытия нескольких кредиток. Так, в 2020-м клиенты банков отмечали, что используют кредитки для погашения других займов. В этом году участники опроса рассказали, что используют одну карту, например, для покупок в Сети, а другую — для ежедневных трат.

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