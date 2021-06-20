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Фильм «Бумер» Павла Буслова появились на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бумер»

Две части фильма «Бумер» режиссера Петра Буслова появились на видеосервис Netflix с названием «Bimmer».

Bimmer — международное жаргонное название BMW, корни которого уходят во времена соревновании гоночных мотоциклов, когда главными соперниками были BWM (beemers) и BSA (beesers). После этого и автомобили марки начали называть «бимерами», а благодаря фильмам в России появилось народное «бумер».

Первая часть фильма «Бумер» вышла в 2003 году, а в 2006-ом на экранах появился сиквел. Дилогия рассказывает о четырех друзьях, которые оказываются в центре криминальнои истории, где замешан черныи «бумер».

Главные роли в нем сыграли Владимир Вдовиченков, Андреи Мерзликин, Максим Коновалов, Сергеи Горобченко и Светлана Устинова.

Ранее Netflix приобрел права на обе части фильма «Брат» Алексея Балобанова и еще несколько российских фильмов.

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