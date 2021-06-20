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Определена дата прямой линии Путина с россиянами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Традиционное общение президента России Владимира Путина с россиянами в рамках прямой линии пройдет 30 июня, сообщает пресс-служба Кремля

Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось.

«Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — говорится в сообщении.

Жители страны могут задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы также будут приниматься через сайты программы moskva-putinu.ru, москва-путину.рф, СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
Sibnet.Ru