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Россия бросила вызов Франции в Африке

Источник:
Le Figaro
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Фото: KAG1LP2MDIAKITE / CC BY-SA 4.0

Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР, вытесняя Францию с позиции доминирующей иностранной державы в ряде африканских стран, пишет французское издание Le Figaro.

«Россия пытается навязать свою волю, заполнить пустоты и дискредитировать нас», — заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В 2019 году Мали подписал оборонное соглашение с Россией, которое открыло двери российским силам.

Проникновение России в Африку опирается на Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Всего за несколько лет эта страна стала плацдармом Москвы на континенте. С тех пор россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента, отмечает издание.

«Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР. Поручая операции наемникам, она двигается замаскированно и, таким образом, остается вне поля зрения международного сообщества», — обращает внимание Le Figaro.

Россия неоднократно заявляла, что россияне, в частности военные инструкторы, работают в африканских странах на совершенно законных основаниях — по договоренности с официальными властями.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша
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