Россия бросила вызов Франции в Африке

Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР, вытесняя Францию с позиции доминирующей иностранной державы в ряде африканских стран, пишет французское издание Le Figaro.

«Россия пытается навязать свою волю, заполнить пустоты и дискредитировать нас», — заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В 2019 году Мали подписал оборонное соглашение с Россией, которое открыло двери российским силам.

Проникновение России в Африку опирается на Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Всего за несколько лет эта страна стала плацдармом Москвы на континенте. С тех пор россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента, отмечает издание.

«Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР. Поручая операции наемникам, она двигается замаскированно и, таким образом, остается вне поля зрения международного сообщества», — обращает внимание Le Figaro.

Россия неоднократно заявляла, что россияне, в частности военные инструкторы, работают в африканских странах на совершенно законных основаниях — по договоренности с официальными властями.