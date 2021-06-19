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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Энтузиаст запустил популярную игру GTA V с экстремальным набором модификаций, которые делают экшен фотореалистичным.

В частности, в набор модификаций вошли Ray Tracing Ultra Graphics Mod, NaturalVision Evolved, Real Life Traffic, а также ряд других. При этом игру запустили на компьютере с установленной видеокартой NVIDIA RTX 3090.

Такое решение на сегодня является флагманским на рынке. Несмотря на значительную нагрузку, видеокарта легко справилась с поставленной задачей и на протяжении всего ролика демонстрировала высокий уровень FPS.


Grand Theft Auto V считается одной из самых коммерчески успешных игр современности. Экшен от студии Rockstar Games купили более 120 миллионов пользователей. Несмотря на дату релиза, игра до сих пор успешно продается.

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Игры #Экшены #Консоли
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