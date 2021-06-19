Чемпионы мира сенсационно потеряли первые очки на Евро

Сборная Венгрии сенсационно сыграла вничью в матче чемпионата Европы с командой Франции. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре открыл венгерский футболист Атилла Фиола в добавленное к первому тайму время. Во втором тайме французы отыгрались, забитый мяч на счету полузащитника Антуана Гризманна, который отличился на 66-й минуте.

До этого в последний раз венгры обыгрывали сборную Франции в апреле 1987 года. В матче отборочного турнира чемпионата Европы-1988 французы уступили на своем поле со счетом 0:2. После это команды провели три матча, была зафиксирована ничьи и две победы Франции.

Французы являются действующими чемпионами мира, тогда как венгры считаются одними из аутсайдеров Евро-2020. В матче последнего тура группового этапа команда Дидье Дешама сыграет с португальцами, а венгры — со сборной Германии.