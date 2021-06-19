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Футболист сборной России потерял память в матче с Бельгией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oleg Bkhambri / CC BY-SA 4.0

Полузащитник сборной России Далер Кузяев на какое-то время потерял память после столкновения с игроком бельгийской команды Тимоти Кастанем в первом матче чемпионата Европы по футболу.

«Был неприятный инцидент, но злого умысла не было. Знаю, что Кастань перенес операцию, я желаю ему только здоровья. Что касается момента, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришел в порядок», — цитирует Кузяева Sport24.

Футболист также подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и готов играть. По его словам, атмосфера в сборной замечательная, все в предвкушении матча с Данией, который имеет ключевое значение для турнирных перспектив команды.

«Все ребята сосредоточены. Надеемся показать хорошую игру. В матче с финнами нас немного подвела реализация. Надеюсь, что фортуна повернется к нам лицом», — отметил Кузяев.

В первом туре чемпионата Европы бельгийцы разгромили россиян в Петербурге со счетом 3:0, Кузяев получил травму головы и был заменен. Во втором туре сборная России выиграла у финнов — 1:0. Заключительный матч с датчанами пройдет 21 июня.

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Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно
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