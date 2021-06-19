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Выбран победитель 11 сезона «Comedy Баттла»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © comedybattle, instagram.com/comedybattle

Трио «Респект» из Самары стали победителями 11 сезона шоу «Comedy Баттл», они получили главный приз проекта — 5 миллионов рублей.

В финале Comedy Баттла выступил 21 участник. Оценивали участников Семен Слепаков, Демис Карибидис и Гарик Харламов. После того, как выступили все финалисты, члены жюри отобрали пять главных претендентов на победу. Ими стали дуэт «Катя и Олег», трио «Респект», Настя Едигарова, Дуэт «Мы», Паша Романов и дуэт «Киньте копеечку».

После совещания, жюри огласило победителя — трио «Респект» из Самары. В решающем этапе юмористы показали номер про провинциальную больницу. Причем перед выступление трио вышло на сцену очень шумно, из-за чего Семен Слепаков сказал: «Извините, ребята, таким как вы, мы не можем доверить такую сумму».

Жюри высоко оценило номер трио «Респект» на финале, Демис Карибидис сказал, что посмотрел полноценное смешное кино, а Гарик Харламов отметил, что уже после первой шутки смеялся все оставшееся выступление.


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