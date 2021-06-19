Выбран победитель 11 сезона «Comedy Баттла»

Трио «Респект» из Самары стали победителями 11 сезона шоу «Comedy
Баттл», они получили главный приз проекта — 5 миллионов рублей.
В финале Comedy Баттла выступил 21 участник. Оценивали
участников Семен Слепаков, Демис Карибидис и Гарик Харламов. После того, как
выступили все финалисты, члены жюри отобрали пять главных претендентов на победу.
Ими стали дуэт «Катя и Олег», трио «Респект», Настя Едигарова, Дуэт «Мы», Паша
Романов и дуэт «Киньте копеечку».
После совещания, жюри огласило победителя — трио «Респект»
из Самары. В решающем этапе юмористы показали номер про провинциальную
больницу. Причем перед выступление трио вышло на сцену очень шумно, из-за чего
Семен Слепаков сказал: «Извините, ребята, таким как вы, мы не можем доверить
такую сумму».
Жюри высоко оценило номер трио «Респект» на финале, Демис
Карибидис сказал, что посмотрел полноценное смешное кино, а Гарик Харламов
отметил, что уже после первой шутки смеялся все оставшееся выступление.