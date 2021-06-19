Дым пожара на заводе напугал новосибирцев

Пожар на заводе в Новосибирске
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области
Покрышки загорелись на территории завода на Станционной в Новосибирске, горожане испугались дыма после взрывов на заправки в понедельник.
Пожар начался в субботу в 09.14 по местному времени (06.14 мск) на заводе, который находится на Станционной в Новосибирске.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения горят покрышки на территории завода. На месте пожара работают 14 единиц техники и 52 человека личного состава», — говорится в сообщении.
В понедельник в Новосибирске произошел пожар на газовой заправке с серией взрывов. Пострадали 35 человек. Поэтому новый пожар вызвал у новосибирцев испуг. Они даже начали называть город «Огнесибирском».
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