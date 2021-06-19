Microsoft подтвердила утечку Windows 11

Microsoft подала жалобу на нарушение прав интеллектуальной собственности против портала Beebom, который опубликовал ISO-образ новой операционной системы Windows 11. Тем самым корпорация фактически подтвердила, что слитый дистрибутив официальный.

Ранее пользователи сомневались, что попавшая в Сеть сборка операционной системы имела официальный статус. Некоторые предполагали, что на самом деле это просто вариант «десятки», кастомизированный неким энтузиастом.

Примечательно, что в сборке Windows 11 действительно присутствует очень много элементов, заимствованных у текущей версии Windows 10. В частности, во внутренних файлах новой ОС встречаются указания на «десятку».

Точку в этом споре поставит официальная презентация Microsoft, которая состоится 24 июня. На ней представители компании представят новую операционную систему, раскрыв ее характеристики.